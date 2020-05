Guaidó: “Régimen quiere generar propaganda”

CARACAS – El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó afirmó que la “Operación Gedeón” fue un montaje del régimen de Nicolás Maduro para victimizarse internacionalmente y generar propaganda.

En entrevista con Carla Angola por EVTV Miami, insistió que su administración no aprobó ninguna estrategia para sacar a Nicolás Maduro del poder con “mercenarios” y afirmó que los hechos en las costas de Macuto y Chuao constituyeron un “show macabro” del régimen chavista con la finalidad de tergiversar la opinión pública.

Cabe recordar, que el domingo 3 y el lunes 4 de mayo, según la versión del gobierno de Maduro, dos grupos de hombres en lancha, compuesto por oficiales de las Fuerzas Armadas que no reconocen al chavismo y al menos dos norteamericanos, intentaron ingresar al país para desmantelar al gobierno de Maduro. No obstante, tras supuestos enfrentamientos y posteriores capturas, dicha operación fue desmontada.

“Asesinaron gente para montar este hecho lamentable”, condenó Guaidó, quien además subrayó que los nombres de varios de los supuestos abatidos permanecen en el misterio y que el cadáver del capitán Robert Colina, conocido como “Pantera”, no fue entregado ni identificado por sus familiares.

Referente al presunto contacto directo entre Guaidó y el exboina verde estadounidense, Jordan Goudreau, el presidente encargado enfatizó: “No, lo hemos dicho varias veces. La dictadura utilizó este montaje, este macabro show para distraer a la opinión pública. Hablan de unos asesinatos y exhiben de manera macabra dos cuerpos”. Añadió que “nadie en su sano juicio anunciaría el inicio de esa operación, vamos sumando inconsistencias”.

A su juicio, no hay dudas, “esa operación fue financiada por la dictadura. No tenía ni militarmente, ni operativamente ningún tipo de factibilidad”.

Firma falsificada

Guaidó, aseveró que la firma que aparece en el contrato firmado por Juan José Rendón y Sergio Vergara con Jordan Goudreau, de Silvercorp, fue falsificada.

“Esa firma que aparece en esos documentos no es mi firma. Ya esto lo hemos discutido. Se ha hecho referencia en varios comunicados. Incluso quienes estuvieron presentes en el estudio de escenarios también lo han dicho así. Creo que lo importante es que cualquier militar que entra a la FAN sabe lo que es el curso de Estado mayor. Mi abuelo fue profesor de cursos de Estado mayor, donde se evalúan hipótesis de conflictos, investigación de operaciones, toma de decisiones, valuación de decisiones. Esa era la labor del equipo de estrategias y hasta ahí”, dijo.

Además el líder opositor hizo énfasis en que “se debe separar de lo que pasó la semana pasada”. “Y lo decimos con moral: no tenemos que ver… con eso. El pasado 30 de abril nosotros estuvimos ahí con militares que estaban descontentos, estuvieron para buscar una transición democrática, pacifica a la Constitución. Lo que pasó el fin de semana pasado fue lamentable, por el desenlace donde masacraron a soldados venezolanos, una operación infiltrada”.

“Esa no es mi firma. Así es, la falsificaron. Vaya a saber cómo llegó ahí y cómo habrán hecho. La dictadura le gusta vincular hechos que no tienen relación y están aisladas. La dictadura antes ha sembrado armas y pruebas falsas. Desde marzo han utilizado a hombres sembrando para generar terror. Asesinaron gente para montar todo este elemento lamentable el cual rechazamos por los asesinatos y lo que generaron. No conocí en persona a Goudreau”, señaló.

“Vamos a denunciar en todas las instancias. Aquí hay financiamiento por parte de la dictadura. Un empresario testaferro muy vinculado al conductor del programa de chismes. Esos son parte de los elementos de la investigación que estamos adelantando. No queremos dar mucho adelanto para que corra curso además en la justicia internacional. Es muy grave, insisto, el haber montado esta simulación, no solamente del hecho punible, porque si le vas sumando elementos. Presentan el 6 de mayo unos supuestos detenidos que habían sido denunciados por desaparición a finales del mes anterior, todo esto configura uno de los montajes más macabros que haya generado la dictadura”, finalizó.