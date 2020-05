Effetto Covid su Toyota, stima crollo utile,-79,5%

ROMA. – L’anno fiscale per il colosso giapponese dell’auto Toyota è appena cominciato ma il grupo prevede già un crollo del 79,5% degli utili operativi nell’esercizio 2020-2021 iniziato il primo aprile scorso. Le vendite dovrebbero altresì contrarsi del 20% circa (-19,8%).

Nell’ultimo esercizio finanziario l’utile netto si è apprezzato del 10,3% raggiungendo la cifra di 2.076,18 miliardi di yen, ovvero poco meno di 18 miliardi di euro (17,9) ma l’incertezza sul settore delle quattro ruote causata dalla pandemia del coronavirus nei quattro angoli del globo costringe la prima casa auto nipponica e uno dei leader mondiali del settore automotive a tagliare le previsioni sull’utile netto per l’anno fiscale 2020, mentre per l’esercizio in corso Toyota stima di venderé 8,9 milioni di veicoli, segnando un calo del 14,9% rispetto all’anno precedente.

Si tratta della prima flessione del fatturato dopo tre anni e segue la chiusura temporanea degli stabilimenti dovuta all’emergenza sanitaria in Cina, Stati Uniti, Giappone, ed Europa.

“Non siamo in grado di determinare con un livello di certezza ragionevole il periodo più probabile di una ripresa”, ha detto con franchezza in una conferenza stampa il direttore finanziario di Toyota Kenta Kon.

Dopo il fermo forzato nel periodo più critico della diffusione del virus, gli impianti negli Stati Uniti ed in Europa stanno gradualmente riavviando la produzione e fanno ben sperare gli andamenti delle vendite in Cina dove hanno già mostrato un tasso di ripresa superiore alle aspettative in marzo e in aprile, ha aggiunto Kon.

Ma l’incertezza generale dell’economia nel prossimo futuro non lascia molti margini di ottimismo per il settore auto dove in Europa ha segnato a marzo e soprattutto in aprile quasi un azzeramento delle nuove immatricolazioni con un mercato in Italia talmente asfittico da aver portato i protagonisti della filiera a chiedere incentivi subito in grado di conciliare ambiente e produzione.