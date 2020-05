Asociaciones españolas resguardan a sus coterráneos en Venezuela

CARACAS – Roberto González, Presidente de la Federación de los Centros Españoles de Venezuela (Feceve), en entrevista para la “Voce d´Italia”, indicó que a la comunidad ibérica residente en el país, le ha tocado vivir la emergencia sanitaria en condiciones complicadas, al igual que el resto de la población, debido a la crisis que existía antes del decreto de emergencia y cuarentena social.

Señaló que los organismos que velan por los españoles fuera de su territorio, son el Ministerio de Exteriores, el Consulado y la Embajada, principales enlaces de sus representados desde el extranjero.

González detalló, que existen otras instituciones en Venezuela que también se encargan de estrechar vínculos con la nación peninsular. La Feceve atiende a los ciudadanos a través de los diferentes clubes, como por ejemplo La Hermandad Gallega de Venezuela, El Hogar Canario Venezolano, El Centro Catalán, El Centro Vasco, El Centro Asturiano y otras asociaciones que se encuentran en diferentes ciudades del interior.

Crisis para todos

El manejo de la pandemia del coronavirus por parte de los conciudadanos ha sido difícil.

– Ante la hiperinflación y la escasez de combustible, la comunidad – indicó González – ha sido asistida de alguna forma por las instituciones que han prestado particular atención a las personas mayores en el tema de salud, para aminorar un poco la crisis que no ha tocado vivir.

Referente a la situación de las empresas hispano-venezolanas, Gonzáles comentó que los problemas han afectado a todos por igual y muchas compañías se encuentran inoperativas. Sin embargo, los empresarios tienen el apoyo de la Cámara Venezolana Española de Industria y Comercio (Cavespa), que promueve el intercambio comercial, tecnológico y cultural entre ambos países.

Retornados

El presidente de la Feceve comentó, que el regreso de los connacionales a su tierra en medio de la emergencia sanitaria ha sido a través de dos vuelos coordinados por su embajada. En la primera salida, viajaron aproximadamente 300 españoles y en el segundo viaje alrededor de cien personas.

De acuerdo con las cifras que maneja la asociación, han retornado a la nación ibérica cerca de 25.000 ciudadanos, procedente de diferentes partes del mundo.

Señaló que los pasajes fueron costeados por los propios pasajeros y su precio fue alrededor de 900 euros, pues los aviones llegaron vacíos a Venezuela, por lo tanto se considera el precio del boleto prácticamente como uno de ida y vuelta.

– Hay muchas personas que aún están pendientes de estos vuelos, pero no los han tomado por no ser gratuitos o porque las aerolíneas no le han reconocido los pasajes adquiridos con anterioridad afirmó -. Otros están a la espera de la regularización de los viajes para no tener gastos extras y regresar con su pasaje original.

Programas especiales

González dijo a la “Voce d´Italia” que el gobierno central peninsular ha desarrollado un sistema para facilitar el regreso de los ciudadanos.

– Cada comunidad autónoma – precisó – tiene diferentes programas que manejan desde hace tiempo para los retornados, como Asturias, Galicia y Canarias por nombrar algunas. Se trata de proyectos para la inserción laboral, becas, emprendimientos y desarrollo en el ámbito profesional.

En Venezuela, los españoles ya venían “gozando de ayudas en el tema sanitario” a través de la Fundación España Salud (FES), organización que ha seguido trabajando con algunas limitaciones por la contingencia, en la atención de sus afiliados.

– Esta entidad – comentó -, presta el servicio de cobertura de atención médica a personas mayores de 65 años nacidas en territorio español, y ofrece también programas para otras edades.

La Asociación cuenta con unos 8.000 inscritos.

– Entre los afiliados – informó -, un adulto mayor que se vio afectado por Covi-19, recibió atención inmediata y se recuperó de la enfermedad, con la totalidad de sus gastos cubiertos.

Aclaró que no ha llegado ninguna ayuda especial ante la pandemia desde España, ya que estos servicios de salud funcionan de manera ordinaria y son planes establecidos dentro la Fundación.

Atención de emergencias

Para atender a las personas ante alguna alguna emergencia, “la comunicación con el Consulado y la Embajada, se ha hecho siempre a través de los Centro Españoles”, igualmente, mantienen números de contactos para que puedan notificar cualquier necesidad a las autoridades a través de la Emergencia Consular: 04242090264 / 04242515020.

González comentó que también se han realizado reuniones virtuales entre la Federación y los organismos diplomáticos para conocer la situación de los “paisanos” en territorio venezolano.

Ante el confinamiento por la pandemia, 95% de los Clubes se encuentran cerrados. En el interior del país solo algunos permanecen abiertos en ciertas áreas, salud, venta de agua potable o concesionarios que expende comida para llevar.

Detalló, que la Hermandad Gallega de Venezuela, ha mantenido la atención de sus adultos mayores en la entrega semanal de medicamentos, programa que realiza el Gobierno de la Xunta de Galicia, tanto en Caracas como en la provincia.

Asimismo otras instituciones que otorgan algún beneficio a los mayores, siguen aportando el respaldo a estas personas que en muchos casos se encuentran solos, porque sus familiares han emigrado o no se pueden movilizar por el confinamiento, puntualizó.

MARIA ELVIRA BARGIELA