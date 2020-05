Israele: arrivato Pompeo, subito incontro con Netanyahu

(ANSA) – ROMA, 13 MAG – Il segretario di stato Usa Mike Pompeo è arrivato da poco in Israele, dove alle 10:00 (le 9:00 in Italia) incontrerà a Gerusalemme il premier Benyamin Netanyahu. All’incontro non parteciperà tuttavia l’ambasciatore Usa David Friedman che “accusa problemi respiratori ma – ha detto un portavoce della missione – non ha il coronavirus”. Pompeo, che resterà in Israele solo un giorno, vedrà anche Benny Gantz che, insieme a Netanyahu, guiderà il prossimo governo di emergenza nazionale. Al centro degli incontri, le annessioni di Israele di parti delle Cisgiordania sulla scia del piano di pace di Trump, l’Iran e la situazione in Siria.