Messa Bassetti primo giorno chiese aperte

(ANSA) – PERUGIA, 13 MAG – Il primo giorno delle messe a “porte aperte” nella “fase 2” dell’emergenza Covid-19, lunedì 18 maggio il presidente della Cei cardinale Gualtiero Bassetti presiederà una celebrazione eucaristica delle ore 18, nella cattedrale di Perugia per il centenario della nascita di san Giovanni Paolo II. I parrocchiani dalle proprie casa potranno seguire in diretta su Youtube e Facebook una video intervista-testimonianza dell’arcivescovo e presidente della Ceu Renato Boccardo, già collaboratore di papa Giovanni Paolo II. La Curia è intanto al lavoro insieme alla Commissione liturgica per permettere ai fedeli delle oltre 140 parrocchie della diocesi, seppur in numero limitato, di partecipare alle celebrazioni eucaristiche, a partire proprio dal prossimo 18 maggio.