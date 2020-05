Dl Covid: tensioni in Aula, Fiano sotto banchi Fdi

(ANSA) – ROMA, 13 MAG – Tensioni in Aula alla Camera durante la discussione degli ordini del giorno al decreto Covid, con il Dem Emanuele Fiano che si e’ avvicinato ai banchi di Fdi per discutere con Paolo Trancassini, suscitando le proteste di Fdi che ha accusato l’esponente del Pd di “minacciarli”. L’Aula era impegnata nella discussione di un ordine del giorno di Rotelli (Fdi), che il governo aveva accettato a patto di una riformulazione. I deputati di Fdi stavano intervenendo chiedendo all’esecutivo di accogliere la formulazione originale, quando Fiano si e’ avvicinato ai banchi del governo. Trancassini ha protestato perche’ Fiano distraeva il sottosegretario. Il Dem si e’ diretto dal collega di Fdi, per dire che stava perorando la causa dell’ordine del giorno di Fratelli d’Italia, ma lo scambio di battute si e’ animato e i due si sono messi a discutere animatamente. La vicepresidente Carfagna dopo aver richiamato ufficialmente Fiano e Trancassini e’ riuscita a calmare gli animi, anche se il clima rimane teso.