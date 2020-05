Pensioni e tasse bancarie: chiesto dal Comites l’intervento del Console Occhipinti

CARACAS – A seguito di un articolo pubblicato sul nostro giornale in data 28 aprile, i membri del Comites di Caracas hanno chiesto al neo Console Generale di Caracas, Nicola Occhipinti, nel corso della sua ultima Assemblea, di chiedere ai vertici di Italcambio una importante riduzione delle tasse bancarie che rappresentano una sostanziale decurtazione alle già misere pensioni che i nostri pionieri ricevono dall’Italia. Il Console Generale Occhipinti ha assicurato che lo farà nei prossimi giorni, non appena concluderà la quarantena obbligatoria alla quale è sottoposto così come tutti coloro che arrivano in Venezuela da un Paese straniero.

L’Assemblea del Comites di Caracas si è limitata ad uno scambio di opinioni prevedibili, poche novità e nessuna decisione. Questi gli argomenti in agenda:

1) Arrivo del nuovo Console Generale Dott. Nicola Occhipinti.

2) Dimissionari Comites di Caracas e nuovi Membri.

3) Difficoltà Pensionati (Articolo Voce d’Italia)

4) Opinione Comites di Caracas, per i contributi alla Stampa Estera.

5) Capitoli Spese e Fondi destinati agli Italiani all’ Estero, in quanto non pervenute le richieste di opinioni in merito, da parte delle Autorità.

6) Ospedale Italiano.

7) Assistenza Economica ed Assistenza Medico – Sanitaria.

8) Relazione ed Informazioni del Consigliere del CGIE.

L’Assemblea è stata aperta dall‘intervento del nostro Ambasciatore Placido Vigo, che poi ha abbandonato la video-conferenza richiamato da altri impegni. L’Ambasciatore Vigo ha colto l’occasione per tracciare il profilo professionale del Console Generale, con il quale ha già lavorato in passato.

Dal canto loro i Consiglieri, che hanno partecipato alla video-conferenza, con poche eccezioni, durante la loro presentazione al nuovo Console Generale hanno tenuto a sottolineare ciascuno il proprio lavoro.

Il presidente del Comites, Ugo Di Martino, ne ha anche approfittato per muovere critiche all’operato del precedente Console Generale Enrico Mora, soffermandosi in particolare sul quinto punto all’ordine del giorno. Alla sua richiesta di maggiori delucidazioni il Console Generale Occhipinti non ha potuto ovviamente dare immediata risposta. Ma ha assicurato che lo farà non appena sarà in condizione di recarsi in ufficio ed esaminare la documentazione pertinente.

Dopo una breve analisi degli altri argomenti in agenda, nonostante fosse a conoscenza di tutti e in particolare del Presidente Ugo Di Martino, l’urgenza di alcune risposte, non è stata presa nessuna decisione e tutto è stato rimandato ad un prossimo incontro.