Conviasa gestirà nuovo volo commerciale Caracas-Roma

CARACAS – Altro volo Caracas-Roma, per permettere ai connazionali che ne hanno fatto richiesta, registrandosi al sito dell’Ambasciata, di tornare in Italia. Le autorità competenti, infatti, hanno autorizzato il volo commerciale Caracas-Roma gestito da Conviasa. La data è stata fissata per il prossimo mercoledì 20 maggio alle ore 19.

Sarà questo il terzo volo coordinato dalla nostra Ambasciata dall’inizio dell’emergenza provocata dalla pandemia. E si stima che in esso viaggeranno oltre 200 connazionali. Questa, forse, è l’ultima opportunità di rientrare in Italia, visto che per il momento non sono previsti altri voli. E non è chiaro quando sarà permesso alle linee aeree commerciali di operare nuovamente.

Per coloro che sono nell’Isola di Margarita, il vettore nazionale ha organizzato un volo interno per lo stesso mercoledì 20 maggio. La partenza del velivolo di Conviasa dall’isola è prevista nella tarda mattinata per consentire ai passeggeri d’arrivare in tempo per salire sul volo Caracas – Roma.

Da 10 marzo all’8 maggio, cioè in quasi due mesi, sono tornati in Italia circa 80mila connazionali. Il rientro in Patria è stato possibile grazie all’impegno della Farnesina, in raccordo con altri Paesi Ue. Le operazioni di rientro (non solo con aereo ma anche altri mezzi) hanno interessato fino ad oggi circa 117 Paesi. Solo dalla Spagna, dove si trovavano molti studenti per programmi Erasmus, lavoratori temporanei e turisti, sono rientrati oltre 14.000 italiani. Un numeri di tutto riguardo quello dei cittadini provenienti dal Regno Unito (circa 33.000). Oltreoceano assai numerosi sono stati gli italiani tornati dall’Argentina, dalla Repubblica Dominicana, dal Perù e da Cuba.

Ai connazionali che intendono rientrare in Italia si consiglia consultare le informazioni pubblicate nel sito del nostro Ministero degli Affari Esteri.