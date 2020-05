M5s: Salvatore, mi ha colpito abiura Beppe Grillo

(ANSA) – GENOVA, 13 MAG – “Non ho apprezzato e compreso il ‘vaffa’ che Beppe Grillo dal palco di ‘Italia a 5 Stelle’ dedicò a settembre a chi del M5S non voleva andare con il Pd, mi ha molto colpito l’abiura di Beppe Grillo, che ha sempre sostenuto che il Pd fosse il partito-derogatico o il partito unico del cemento”. Così la consigliera regionale ligure Alice Salvatore, critica il leader del movimento nel giorno in cui lei ha deciso di lasciarlo per fondare ‘il Buonsenso’ di cui sarà presidente, mentre il vice presidente sarà il consigliere regionale ex M5S Marco De Ferrari. ‘il Buonsenso’ avrà 5 probiviri tutti ex pentastellati usciti in polemica con la linea del movimento. “Tutti noi non è che la pensavamo come Beppe Grillo, era Beppe Grillo che la pensava come noi, quindi nel momento in cui Beppe Grillo cambia idea non è che dobbiamo cambiare idea tutti quanti”, ha detto Salvatore.