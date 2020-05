Vaticano: crisi Covid taglia le entrate ma “non è default”

CITTA’ DEL VATICANO. – L’emergenza legata al coronavirus tocca anche il bilancio della Santa Sede. I Musei vaticani, voce importante nelle entrate del piccolo Stato, sono chiusi. Le rendite da affitti sono in calo vista la volontà di andare incontro ai negozianti e a tutti coloro che sono stati pesantemente toccati dalla crisi. Stallo anche sulle offerte e non si sa quando si tornerà alla normalità.

Ma il Vaticano “non è in default” e non esiste il concetto di “deficit” perché il suo è “un bilancio di missione”. Ci sono voci che possono avere un costo superiore rispetto a parametri ragionieristici, ma dietro ai numeri “c’è la missione della Santa Sede e del Santo Padre, c’è la pienezza della vita e del servizio ecclesiale”.

Lo sottolinea padre Juan Antonio Guerrero Alves, Prefetto della Segreteria per l’Economia, in una intervista a Vatican News, commentando la crisi mondiale legata al coronavirus. “Il Vaticano non rischia il default. Questo non vuol dire però che non dobbiamo affrontare la crisi per quella che è. Abbiamo sicuramente davanti anni difficili. La Chiesa compie la sua missione con l’aiuto delle offerte dei fedeli. E non sappiamo quanto la gente potrà donare. Proprio per questo dobbiamo essere sobri, rigorosi”, sottolinea il ‘ministro’ dell’Economia di Papa Francesco.

L’emergenza sanitaria sta provocando un calo delle entrate: “Abbiamo fatto alcune proiezioni, alcune stime. Le più ottimistiche calcolano una diminuzione delle entrate intorno al 25%. Le più pessimistiche intorno al 45%. Noi non siamo in grado di dire oggi se ci sarà una diminuzione delle donazioni all’Obolo, o una diminuzione dei contributi che arrivano dalle Diocesi”.

Di sicuro sono in calo le rendite degli affitti “perché lo abbiamo deciso noi e per la difficoltà di pagare il canone da parte di alcuni affittuari”. Ma “ci sono tre cose che non sono in discussione, nemmeno in questo tempo di crisi: la retribuzione dei lavoratori, gli aiuti alle persone in difficoltà e il sostegno alle Chiese bisognose. Nessun taglio riguarderà chi è più vulnerabile. Non viviamo per salvare i budget”.

Infine il Prefetto dell’Economia, nella lunga conversazione con il direttore editoriale di Vatican News, Andrea Tornielli, rivela l’esborso in tasse italiane: la Santa Sede versa ogni anno all’Italia 17 milioni di euro, “il 6 per cento circa del budget” vaticano.

(di Manuela Tulli/ANSA)