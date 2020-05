Solicitarán a la ONU investigación de la “Operación Gadeón”

CARACAS – El Presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que solicitarán a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se investigue por delitos de lesa humanidad la “Operación Gedeón”, por ser una “operación infiltrada y financiada por la dictadura”.

La información la dio a conocer en una rueda de prensa online ofrecida este martes al terminar la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN).

“Vamos a solicitar a la Comisión de derechos humanos de la ONU que está en Venezuela que se investigue ese hecho (en referencia a la Operación Gedeón). Llegar a sembrar prisioneros es algo muy delicado”, dijo.

Señaló que su equipo han “reunido información y evidencias” sobre el financiamiento que el gobierno de Nicolás Maduro habría hecho a la “Operación Gedeón”, mediante un testaferro vinculado a uno de los voceros de la “dictadura”; dicho material será presentado ante los organismos internacionales de justicia. Señaló que no podía adelantar los nombres de los involucrados para no entorpecer el trabajo.

“¿A quién le convendría esa Operación? Hemos reunido información y evidencias que demuestran que detrás de la operación Gedeón está la dictadura. La dictadura no tiene forma de ganar porque no tiene las maneras de enfrentar y solucionar los problemas del país; no tiene cómo restablecer el servicio eléctrico en el país, por ejemplo”, indicó.

Reiteró que las acciones de Jordan Goudreau y su empresa Silvercorp no tienen vinculación con el Gobierno legítimo ni con las actividades y exploración que desarrolló la Comisión de Estrategia.

“Está claro que ni el Gobierno legítimo, ni ningún miembro de la Comisión tuvo ninguna vinculación con la llamada Operación Gedeón. Su labor era explorar y analizar escenarios, y para ello se reunieron con múltiples personas para alimentar los escenarios. Tanto el Gobierno legítimo como los miembros de dicha Comisión han reiterado que la aproximación con esa empresa no pasó de una fase exploratoria, tras la cual ordené no continuar con ningún tipo de contacto, mucho menos operativo alguno”, aseveró.

Explicó que Goudreau afirmó públicamente que, tras recibir el rechazo de la Comisión a finales del año pasado, decidió emprender un plan por cuenta propia, sin la colaboración, autorización o apoyo del Gobierno legítimo, o de los miembros de la Comisión.

Guaidó recordó que los miembros de la Comisión presentaron su respectiva renuncia, acción que agradeció y valoró en pro de la unidad e interés de Venezuela.

Finalmente subrayó que la única posibilidad que hoy tiene Venezuela para poner fin a la crisis es la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional.

Señalamientos

Por su parte, el comisario Especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino de Venezuela, Iván Simonovis, respondió este martes a las nuevas acusaciones de Nicolás Maduro tras vincularlo con la “Operación Gedeón”.

Simonovis se pronunció en su cuenta de Twitter donde mencionó que a lo largo de sus años como funcionario se ganó el respeto y afecto de sus compañeros.

“Me he ganado el respeto de mis compañeros (subalternos y superiores) así como afecto de las personas por ser serio y profesional. Mis acciones hablan por sí solas. No tengo más que decir”, puntualizó.