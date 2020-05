Calcio: Rabiot torna e punge: “Finito sciopero”

TORINO. – Giocatori in ordine sparso nella ripresa ancora a singhiozzo e con tanti interrogativi da risolvere. Il contraltare del giallorosso Zaniolo che torna in campo felice dopo il lungo stop per un grave infortunio a un ginocchio, si percepisce in Adrien Rabiot, pungente e pensieroso mentre annuncia il suo ritorno a Torino.

E si registra il primo infortunio dopo il lockdown, vittima il portiere della Roma Pau Lopez, che oggi in allenamento ha riportato una microfrattura a un polso.

Nel caso di Rabiot è noto che si tratta di un tipo non facile, un “ribelle” .- ne sanno qualcosa al Psg- e neppure la Juventus è riuscito a metterlo in riga. A marzo, con l’attivlità ferma, aveva lasciato Torino per la Francia, facendolo sapere pubblicamente solo attraverso due brevi video sui social nel giorno del suo 25/o compleanno. Due filmati registrati sul campetto di calcio di una tenuta e a bordo piscina nell’entroterra della Costa Azzurra.

Oggi non sprizza entusiasmo il suo messaggio, senz’altro carico di ironia ma anche di dubbi, su Instagram:: “Quando realizzi che è l’ultimo giorno di…sciopero”, con un’immagine che lo ritrae pensieroso. Una frecciata diretta a chi ha ipotizzato una protesta del francese contro il taglio degli stipendi concordato dai giocatori della Juventus con la società. Nel futuro di Rabiot, segnalato in serata a Torino, non si vedono comunque i colori bianconeri.

Alla Juve peraltro aspettano ancora di rivedere Gonzalo Higuain. Un dubbio, sul suo effettivo ritorno, che il padre del “Pipita” in un’intervista rilasciata pochi giorni fa a una tv argentina non è riuscito a dissipare del tutto. Ma l’attaccante avrebbe ottenuto qualche giorno di permesso in più dalla società bianconera..

Alla Continassa si è rivisto invece Demiral, fermato a gennaio dalla lesione del legamento crociato contro la Roma. “Ancora più forte”, il messaggio social del difensore turco, passato l’anno scorso dal Sassuolo alla Juventus.

Nella stessa partita, giocata il 13 gennaio, aveva fatto crac anche il ginocchio di Zaniolo, tornato oggi ad allenarsi a Trigoria. Nella Roma si è fermato invece Pau Lopez, che probabilmente dovrà stare fermo per tre settimane. Quello del portiere giallorosso è il primo infortunio in serie A dopo una dopo la ripresa degli allenamenti dopo la lunga sosta forzata, per ora individuali o a gruppetti, con un orizzonte di ripresa ancora fosco.

A prescindere dalla dinamica dello spagnolo, il tema del rischio infortuni dopo un lungo stop era già stato sollevato da medici e preparatori.