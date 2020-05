IIC-Praga apre di nuovo le porte al pubblico

PRAGA – Quella dell’IIC-Praga sarà una ripresa delle attività lenta, nel rispetto delle norme stabilite per impedire la diffusione del Covid-19. L’Istituto Italiano di Cultura di Praga, infatti, ha aperto le porte al pubblico l’11 maggio. Ma, per il momento, lo ha fatto nella fascia oraria compresa dalle ore 10 alle 14:00. Anche la biblioteca dell’Istituto torna alle attività. Ma lo fa, in via straordinaria, dalle 9.00 alle 19.30, per poi riprendere l’orario consueto. E cioè, martedì e mercoledì̀ dalle 9.00 alle 17.30, venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

L’Istituto italiano di Cultura pone a disposizione degli amanti del settimo arte, gli oltre 800 titoli che compongono la propria sezione “Videoteca”. Si tratta di film e documentari italiani che gli interessati possono prendere in prestito. Da maggio, poi, la biblioteca commemora sulla propria pagina Facebook il centenario dalla nascita dello scrittore Gianni Rodari e del regista Federico Fellini. Lo fa con due rubriche di approfondimento.

Dal 15 giugno, sempre rispettando i protocolli di sicurezza che impongono l’emergenza Covid-19 e il buon senso, le aule dell’Istituto torneranno ad accogliere gli studenti dei corsi di lingua italiana con le lezioni in presenza. Comunque, per chi abita lontano o considera più prudente, per il momento, restare a casa, l’Istituto continuerà con le lezioni online sulle piattaforme Skype e Zoom.

“100 Vico Magistretti”

“100 Vico Magistretti”. La mostra, allestita dall’Istituto in collaborazione dell’Ambasciata d’Italia e con La Fondazione Magistretti e col patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, resterà aperta fino al 28 maggio. Gli amanti della cultura, quindi, potranno apprezzare il lavoro e la figura Magistretti attraverso schizzi, fotografie e progetti. Curata da Rosanna Pavoni e Margherita Pellino, allestita dell’architetto Ottaviano Maria Razetto, la mostra vuole celebrare il centenario dalla nascita del grande architetto e designer italiano. L’ingresso alla mostra è libero. Ma gli interessati, per potervi accedere, dovranno prenotarsi tramite mail (iicpraga@esteri.it) o telefono (+420 257090681). È disponibile, inoltre, un tour virtuale sul link: https://www.youtube.com/watch?v=vQBv8bHi5ic&feature=youtu.be

In attesa di tornare nel pieno della programmazione, l’IIC-Praga proporrà nel mese di giugno due iniziative legate al mondo del grande schermo: film, cortometraggi e conferenze online in occasione della terza edizione di “Fare cinema”, il progetto ideato dalla Farnesina per promuovere il cinema italiano all’estero, e una innovativa esperienza di cinema virtuale.

