Golf: PGA Tour, 14 giorni quarantena per chi non vive in Usa

(ANSA) – ROMA, 14 MAG – Due settimane di quarantena in America prima di giocare i tornei per tutti quei giocatori e caddie che vivono al di fuori degli Stati Uniti. Questo lo scenario previsto dal governo americano a cui il PGA Tour non potrà far altro che attenersi. E così a rischiare il forfait sono tutti quei golfisti e addetti ai lavori che non risiedono negli States. Ma è la condizione necessaria per partecipare agli eventi del massimo circuito americano, che riprenderanno – dopo lo stop per la pandemia – l’11 giugno a Fort Worth, in Texas, col Charles Schwab Challenge. Una ipotesi che avrebbe scoraggiato tanti big del golf continentale, a partire da Tommy Fleetwood, numero 10 del ranking. “Non ho intenzione – le dichiarazioni dell’inglese – di viaggiare in America e stare lontano dalla mia famiglia per 4 mesi”. A rischiare di dover rinunciare a partecipare ai primi eventi del PGA Tour che verrà sono circa 25 giocatori. Tra questi anche l’azzurro Francesco Molinari (che vive a Londra) e il britannico Matthew Fitzpatrick. Per chi risiede in Inghilterra e in quelle nazioni dove i rispettivi governi hanno imposto una quarantena di 14 giorni una volta tornati, la situazione è davvero complicata. Ciò significherebbe un mese di isolamento complessivo, tra andata e ritorno. Un vero grattacapo non solo per il PGA Tour ma per tutti quei big, specialmente continentali, costretti a decisioni drastiche anche in vista del processo di qualificazione verso la Ryder Cup 2020 (25-27 settembre nel Wisconsin). (ANSA).