F1: è ufficiale, Carlos Sainz jr. alla Ferrari dal 2021

(ANSA) – ROMA, 14 MAG – E’ ufficiale: Carlos Sainz jr. correrà per la Ferrari. E’ la stessa scuderia di Maranello ad annunciare di aver raggiunto l’accordo con il pilota spagnolo “per le stagioni 2021 e 2022 del Campionato Mondiale di Formula 1”. “Sono felice di poter annunciare che Carlos entrerà a far parte della Scuderia Ferrari a cominciare dalla stagione 2021 – ha commentato Mattia Binotto, team principal di Ferrari – Con già cinque campionati alle spalle, ha dimostrato di possedere un grande talento e ha messo in evidenza quelle doti tecniche e caratteriali che lo rendono il profilo ideale per essere parte della nostra famiglia”. (ANSA).