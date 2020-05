Villino (Faiv): “La Collettività vive una realtà drammatica”

Qual è la fotografia della nostra Collettività che emerge dalle informazioni che, come presidente di Faiv, riceve dalle nostre associazioni sparse per il Venezuela? Cosa hanno fatto in passato e cosa fanno oggi le nostre associazioni per aiutare i connazionali in difficoltà? Siete riusciti a coordinarvi con il Comites per organizzare una strategia che permetta di aiutare i connazionali che più soffrono gli effetti dell’emergenza coronavirus e della crisi che vive il Paese? Come immaginate che cambierà la nostra vita una volta passata l’emergenza provocata dalla pandemia? Queste sono le domande alle quali risponde Carlos Villino, presidente della Federazione delle Associazioni Italo-Venezuelane