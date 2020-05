Barbas in povertà: “Ceno con tè e gallette”

BUENOS AIRES. – “Penso molto, per ore e ore, e mi prende la depressione. Non è facile, di testa sono forte, ma rifletto su tante cose. Io vorrei tornare a lavorare per avere qualcosa in tasca, e intanto per non spendere ceno con tè e gallette salate”.

Il giornale argentino “Clarin” racconta la storia di Juan Barbas, campione del mondo under 20 nel 1979 con l’Albiceleste dei giovanissimi Diego Maradona e Ramon Diaz e poi nei 22 della nazionale maggiore a Spagna ’82.

Miglior straniero di una Liga giocata nel Saragozza, poi beniamino dei tifosi del Lecce, con cui, assieme al connazionale Pasculli, nel 1986 fece perdere alla Roma uno scudetto che sembrava già vinto, adesso Barbas è tra coloro che, a causa del caos economico provocato dalla pandemia, sono rimasti senza lavoro e devono reinventarsi l’esistenza.

Barbas allenava le giovanili di un club di secondo piano, l’Almirante Brown, e in una scuola calcio a Mirasol ma adesso, per via del lockdown e dello stop al calcio giovanile imposti anche in Argentina è finito tra le file di disoccupati.

“Ma io – dice – vorrei tornare a lavorare per avere qualcosa in tasca. Dicono che tutto questo possa durare fino a settembre, e allora mi chiedo come farò a pagare l’affitto e ad andare al supermercato. E cosa mangerò la sera?”.

Barbas si è ritirato nel 1997, dopo una stagione nell’All Boys, “ma non crediate che ai miei tempi si guadagnasse così tanto. Molti credono che abbia messo da parte una fortuna – sottolinea – però i soldi che ci davano non erano quelli di adesso. Mi è rimasto ciò che è servito per comprare una bella casa dove ora vivono la mia ex moglie e mia figlia. E io ho bisogno di lavorare per mangiare e pagare l’affitto”.

“Vivo del mio lavoro, e se mi paragono ad altri sono comunque fortunato – dice ancora – però la mia realtà è che non posso stare senza un lavoro. L’ultimo stipendio, e quelli del calcio giovanile non sono alti, l’ho preso a febbraio, poi più nulla”.

Barbas gira con un’auto usata, del 2014, che ha finito di pagare due mesi fa, e ha ricevuto l’aiuto che il suo governo ha destinati ai disoccupati, ma per tirare avanti non basta. “Non ho mai dormito tanto ma ora non ci riesco – racconta – Passo ore a rivoltarmi nel letto, magari mi addormento all’alba e alle 6 sono già sveglio. Quando mi alzo leggo le notizie, poi passo tante ore da solo, senza nulla da fare. Allora non fai altro che pensare, pensare e pensare… e ti deprimi. E il problema è che con queste cose della quarantena non puoi neanche uscire di casa per cercarti un lavoro, un modo per mantenerti”.

Non ha chiesto aiuto ad ex compagni, “l’unica cosa che vorrei è un lavoro, sarebbe bello uno fisso, per il quale ogni mese ti depositano lo stipendio in banca. Non so fare molte cose, perché ho passato tutta la vita nel calcio, non posso mettermi a fare l’idraulico o l’imbianchino. Ho 60 anni e ho vissuto sempre di calcio e per il calcio”.