Trasladan presos de cárcel de Guanare a otros centros

CARACAS – Iris Varela informó del inicio de la “evacuación absoluta” del Centro Penitenciario de Los Llanos, ubicado en Guanare, estado Portuguesa, “para después avanzar en la implementación del nuevo régimen penitenciario en ese recinto”.

En publicación realizada por la Zodi de la entidad, desde las 6:00 am, el personal del Ministerio de Servicio Penitenciario, el Poder Judicial, junto a funcionarios de la Defensa Pública, Guardia Nacional y la gobernación del estado, comenzaron los traslados de los más de 2.000 reclusos que se encuentran en este penal.

Varela informó que posterior a la evacuación, dedicarán el mayor esfuerzo en el nuevo régimen penitenciario en el recinto desalojado.

Los reclusos, 1.083 procesados y 1.071 penados, serán trasladados a otras cárceles del país y posteriormente será informado a sus familiares.

Aseguró que el Ministerio permitirá a los privados de libertad realizar llamadas telefónicas para indicarles a sus familiares a dónde serán trasladados.

Tarek William Saab, fiscal del régimen de Nicolás Maduro, anunció este miércoles que por la masacre ocurrida en esa penitenciaria, donde murieron más de 40 reclusos, fueron privados de libertad 10 de los investigados.

Cinco efectivos de la Guardia Nacional fueron imputados por los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad, homicidio intencional en grado de frustración y abuso de poder y quedaron privados de libertad.

Dudas

Por su parte, la diputada a la Asamblea Nacional (AN) por el partido Primero Justicia en el estado Portuguesa, María Martínez, denunció que el general Gherson Chacón Paz, “quien era el responsable de la cadena de mando durante la masacre de la cárcel de Guanare, y además negociaba con el Pran y comandó las reyertas, no solo no fue imputado por los hechos, sino que además está siendo protegido por el Gobierno de Nicolás Maduro”.

A través de las redes, circulan fotografías del militar junto a la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, dijo.

Para la directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Carolina Girón, con esta decisión no se solucionará el problema carcelario y mucho menos se olvidará la masacre ocurrida recientemente en esa cárcel.

Explicó, que este sería el décimo penal que se cierra en Venezuela durante la gestión de Iris Valera, todo esto ocurre en medio de una crisis carcelaria, en la que los reclusos están sometidos a la falta de alimentos, acceso a medicamentos y atención médica de calidad, hacinados y bajo un sistema de justicia que no da respuestas inmediatas.

Agregó que esta medida es una decisión que se toma muy a la ligera, sobre todo en el contexto de una pandemia como la originada por el Covid-19, en la que se traslada a los reclusos sin medidas de aislamiento, en contacto con otras personas, sin prevenir posibles contagios.

Subrayó que el problema de los centros penitenciarios va más allá de los lugares donde están ubicados los reclusos, es una política que tiene que cambiar.