Regionali: Ceriscioli, no ripensamenti su passo indietro

(ANSA) – ANCONA, 17 MAG – In vista delle prossime elezioni regionali, compatibilmente con l’emergenza Covid, l’attuale governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, non avrà alcun ripensamento sul passo indietro rispetto a una sua eventuale ricandidatura. “La scelta l’ho fatta appoggiando il candidato di centrosinistra, cercando di costruire così l’unità”, dice all’ANSA. Il Pd, nei giorni antecedenti all’emergenza coronavirus, aveva individuato in Maurizio Mangialardi, sindaco di Senigallia e presidente Anci Marche, l’uomo su cui puntare per tentare di tenere la guida regionale nel dopo Ceriscioli. Quest’ultimo avrebbe però tenuto aperta la possibilità di votare a luglio: “Guardando i dati epidemiologici – afferma – luglio poteva essere una finestra utilizzabile. Lasciandoci solo quella autunnale – sottolinea – chi può dirci che giunti in quel momento non saremo chiamati a fronteggiare una ripartenza del picco pandemico? E questo porterebbe a un nuovo blocco delle elezioni, – conclude – è per questo che avrei tenuto aperte le due finestre”.