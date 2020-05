Iomiproteggosempre, video Italia Team per la Fase2

(ANSA) – ROMA, 17 MAG – L’Italia Team di nuovo in campo. Gli atleti azzurri, dopo il messaggio di ringraziamento e di sostegno a medici e infermieri per l’impagabile lavoro durante la prima fase della pandemia, hanno voluto realizzare un altro video per sensibilizzare la collettività alla vigilia dell’inizio di una nuova fase nella lotta al Covid-19. Sedici campioni di varie discipline, da Marco Belinelli a Elia Viviani, salutano la ripartenza esortando gli italiani a non sottovalutare i rischi che si annidano dietro il graduale ritorno alla normalità. Un concetto chiaro e deciso, declinato in base alle specificità della loro attività, con un comune denominatore chiamato senso di responsabilità e promosso attraverso l’hashtag #iomiproteggosempre. (ANSA).