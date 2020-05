Coronavirus: in Grecia di nuovo le messe con i fedeli

(ANSA) – ATENE, 17 MAG – I cristiani greco-ortodossi hanno potuto partecipare oggi, per la prima volta da due mesi, alla messa, durante la quale è stata data la comunione ai fedeli. Come parte del graduale deconfinamento iniziato il 4 maggio, le chiese sono state autorizzate a riaprire a condizione di rispettare una serie di misure, in particolare il distanziamento sociale. All’ingresso delle chiese, i fedeli sono stati invitati a usare disinfettante per le mani. Indossare una mascherina è raccomandato ma non obbligatorio, secondo il ministro della Protezione civile.