Fase 2:Santelli firma ordinanza,recepite linee Dpcm-Regioni

(ANSA) – CATANZARO, 17 MAG – Jole Santelli, presidente della Regione Calabria ha firmato l’ordinanza sulle linee guida per la Fase 2 dell’emergenza che prevede la riapertura delle attività economiche e produttive. Il provvedimento, archiviate le polemiche sulla decisione della governatrice calabrese di aprire bar con tavoli all’aperto che aveva scatenato un contenzioso con il Governo sfociato in un ricorso al Tar della Calabria che aveva visto prevalere le tesi dell’Esecutivo nazionale, recepisce le indicazioni del Dpcm in materia di ristorazione e di servizi alla persona sulla base delle “misure approvate dalla Conferenza delle Regioni e autorizzate dal Governo”. Le attività relative agli stabilimenti balneari e spiagge sono consentite a partire dal 20 maggio 2020. Le attività sportive o motorie di base in palestre, piscine, centri e circoli sportivi dal 25 maggio. Off limits spettacoli teatrali, concerti, cinema fino al 14 giugno 2020 e sospese attività sale giochi,scommesse, bingo. Obbligo di mascherine e gel igienizzante.(ANSA).