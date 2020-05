Riapre i battenti anche San Pietro, Messe in tutte le chiese

CITTA’ DEL VATICANO. – I primi fedeli pronti ad entrare nella basilica di san Pietro hanno fatto la fila dietro le transenne dalla mattina presto. Papa Francesco ha celebrato alle 7 con un primo gruppo di fedeli. Una trentina, scelti tra i poveri assistiti dall’Elemosineria. Poi, dalle 8, le messe con i sacerdoti per tutti gli altri.

Dopo 69 giorni di lockdown anche la basilica simbolo della cristianità ha riaperto i battenti per accogliere i pellegrini. In queste settimane di emergenza sanitaria non aveva completamente chiuso ma gli accessi alle celebrazioni pasquali del pontefice e al rosario quotidiano erano rimasti molto limitati.

Con San Pietro hanno aperto le chiese in tutta Italia per la prima messa dopo tante dirette streaming. Distanziamento, mascherine e igienizzanti per le mani. Le celebrazioni post-Covid sono all’insegna della prudenza. Anche se ogni sacerdote ha poi ‘interpretato’ a suo modo, e a seconda delle situazioni, il protocollo siglato da Cei e governo. Nelle messe in Vaticano, per esempio, alcuni sacerdoti non hanno usato i consigliati guanti di lattice per distribuire la Comunione.

Se la basilica del Papa ha riaperto, restano chiuse le Grotte vaticane, la Cupola (raggiungibile solo con un ascensore) ma soprattutto resta off-limits piazza San Pietro, percorribile solo in due ‘corridoi’ transennati, per entrare e uscire. E infatti anche questa settimana nell’agenda di Papa Francesco è confermata la diretta streaming dal Palazzo Apostolico sia per l’udienza generale di mercoledì 20 che per il Regina Caeli (la preghiera che in questo tempo liturgico sostituisce l’Angelus) di domenica 24.

Porte aperte anche al Duomo di Milano. “Cari fedeli vi abbiamo aspettato tanto”, ha detto monsignor Gianantonio Borgonovo, arciprete del Duomo, accogliendo i fedeli per la loro prima messa dopo il lockdown. Riaperte ai fedeli anche le Basiliche e la cripta dove si trova la tomba di San Francesco ad Assisi. “Le chiese aperte in questo periodo sono un segno di speranza”, ha detto padre Enzo Fortunato, ‘portavoce’ dei frati di Assisi.

Nelle Basiliche, sanificate nei giorni scorsi, è stato rispettato il distanziamento tra i fedeli; sulle panche erano stati messi appositi adesivi per capire dove sedersi o no. Agli ingressi gel disinfettanti e mascherine per chi ne fosse sprovvisto.

“E’ stata un’emozione rivedere la gente in Chiesa”, ha commentato il Rettore della Basilica di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari, padre Giovannino Tolu che ha dato il benvenuto a poco più di venti fedeli.

Ancora chiusa, invece, la grande chiesa di San Pio a San Giovanni Rotondo; si è scelto di celebrare nel più piccolo santuario di Santa Maria delle Grazie, una volta al giorno, per avere il tempo di sanificare tutti gli ambienti. Ovunque i fedeli presenti alle messe si potevano contare: il vero ‘test’ ci sarà domenica 24 che è il giorno dedicato alla celebrazione. Sarà forse solo allora che scatteranno altre misure, come i controlli agli ingressi, per assicurare presenze contingentate, o le prenotazioni per poter partecipare.

(di Manuela Tulli/ANSA)