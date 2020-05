Juve: Ronaldo, dopo 72 giorni torna alla Continassa

TORINO. – Dal 4 al 18 maggio, i quattordici giorni di quarantena scadono ufficialmente oggi. E così Cristiano Ronaldo è pronto a varcare nuovamente i cancelli della Continassa: lo farà con ogni probabilità nella giornata di domani, atteso dall’allenatore Maurizio Sarri, dal suo staff e dai compagni che avranno il turno di lavoro con lui.

Perché in casa bianconera gli allenamenti proseguiranno in questo modo, a meno di novità dal nuovo protocollo riesaminato dal Comitato Tecnico Scientifico, quindi a piccoli gruppi e a distanza di sicurezza.

Il fenomeno portoghese non entra nel quartier generale bianconero dallo scorso 7 marzo, 72 giorni fa domani, quando visse l’ultima vigilia standard prima della sfida vittoriosa per 2-0 contro l’Inter.

Poi il viaggio nella sua Madeira, il periodo più drammatico causa Coronavirus vissuto vicino alla mamma colpita (e guarita definitivamente) da un ictus, infine il ritorno a Caselle a bordo di un jet privato insieme alla famiglia nella tarda serata di lunedì 4 maggio.

É stata questa l’agenda di CR7 degli ultimi due mesi e mezzo, scandita quotidianamente dagli allenamenti in casa in compagnia del figlio Cristiano Junior e talvolta sul campo del Nacional de Madeira non senza polemiche.

Domani Ronaldo ricalcherà il prato della Continassa, ritroverà il tecnico Sarri e aprirà il ritorno al lavoro degli stranieri: eccezion fatta per Pjanic, il primo a rientrare a Torino, per gli altri bisognerà aspettare ancora qualche giorno perché termini il periodo di quarantena.

Entro la fine della settimana, però, saranno al lavoro anche De Ligt, Szczesny, Khedira, Matuidi, Danilo, Douglas Costa e Alex Sandro. Per Rabiot e Higuain, invece, proseguirà l’isolamento domiciliare e probabilmente torneranno a disposizione di Sarri soltanto nell’ultima settimana di maggio. Per quando, si spera, si potrà tornare a sostenere allenamenti in gruppo.