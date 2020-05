Presentará moción ante decisión de la Corte sobre embargo de CITGO

CARACAS – En respuesta a esta solicitud que se formulara al máximo tribunal de justicia de EE.UU. para la consideración de la sentencia de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito sobre la demanda de Crystallex International, la Corte de EE.UU. informó que no realizará la revisión del caso y el mismo regresará al tribunal de distrito de Delaware, lo que deja sin efector la posibilidad de reanudar los litigios que demandan el embargo de acciones de PDV Holding, Inc. (PDVH), propietaria de CITGO.

Sin embargo, el Departamento del Tesoro de EEUU emitió una orden de protección que impide que sean afectados los activos de la República, especialmente CITGO.

Todo el cuento empieza en 2011 con Chávez expropió la mina de oro Las Cristinas y los derechos contractuales de Crystallex International, por lo que la empresa canadiense interpuso una acción de arbitraje internacional contra Venezuela.

En 2016 el CIADI del Banco Mundial, emitió un laudo a favor de Crystallex International, por un pago de 1.200 millones de dólares, más intereses a cancelar por el estado venezolano.

En 2017 y ante la falta de pagos, la minera canadiense solicitó al Tribunal de Distrito de Delaware, un embargo sobre las acciones de PDV Holding, y en 2018 la Corte emitió esa orden ejecutable contra CITGO Petroleum Corporation (CITGO), por ser el único bien de PDVH.

En consecuencia, el gobierno de Nicolás Maduro firmó un acuerdo ilegítimo y con Crystallex International y aceptó la obligación de pagar la deuda con la empresa, sin la autorización de la Asamblea Nacional y giró un avance de 400 millones de dólares.

Proteger los activos

La AN logró paralizar en marzo de 2019 el embargo de las acciones de PDVH, e introdujo nuevos alegatos, pero ya estaba en riesgo CITGO. No obstante, en diciembre de 2019, la Corte de Distrito del Estado de Delaware acordó suspender la ejecución del embargo de las acciones de PDV Holding Inc., hasta tanto la Corte Suprema de Estados Unidos revisara la decisión de la Corte de Apelaciones.

Por tal motivo, el equipo de Juan Guaidó insistirá en recuperar y proteger los activos de Venezuela y presentará una moción solicitando a la Corte de Distrito de Delaware que revise su decisión de considerar a PDVSA, pues la estatal petrolera no tiene relación con la expropiación de los activos que pretende Crystallex y ya se había logrado que el Departamento del Tesoro extendiera la licencia GL5c de la OFAC que garantiza actualmente la protección de los activos de Venezuela, principalmente CITGO, en suelo estadounidense.