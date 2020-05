Mercato: Messi chiama, Lautaro e Pjanic sì al Barca

ROMA. – Una settimana apertasi con le timide premesse di una ripartenza per la serie A potrebbe segnare il primo passo di un paio di importanti colpi di mercato che la riguardano direttamente.

Dalla Spagna, infatti, arrivano voci insistenti sul successo della corte portata dal Barcellona a due stelle di Inter e Juve, Lautaro Martinez e Miralem Pjanic.

L’argentino, che sarebbe stato contattato direttamente da Leo Messi, e il bosniaco avrebbero già accolto l’invito del club blaugrana, ora impegnato a definire cifre e contropartite per concludere i due affari.

Sul piatto, il Barca mette nomi di peso di cui vuole disfarsi, da Nelson Semedo a Rafinha, da Ivan Rakitic a Samuel Umtiti fino ad Arturo Vidal. Le due big italiane hanno però anche altri obiettivi, come ad esempio il centrocampista Arthur, anche lui per ora alla corte di Messi, per la Juventus.

L’Inter sta già guardandosi intorno per sostituire il ‘Toro’ e Dries Mertes, ancora in attesa di segnali dal Napoli – che aspetta offerte sostanziose dalla Premier League per Kalidou Koulibaly – è la probabile prima scelta, anche se sul belga ci sarebbero anche il Chelsea e, secondo voci rimbalzate dalla Spagna, e anche il Milan.

Il club rossonero naviga a vista e intanto a tenere sempre in ansia i tifosi è la sorte di Zlatan Ibrahimovic, che molti danno per sicuro partente. Lo svedese ha però spiazzato tutti oggi pubblicando sui social una foto del suo volto, dal messaggio criptico: “Metà Dio, metà Diavolo”.

In un mondo opposto a quello delle incertezze rossonere, sempre dalla Spagna arrivano le suggestioni sui piani per il futuro del Real Madrid, che con granitica volontà e mezzi impareggiabili starebbe mettendo le basi per l’attacco del futuro.

Al recente acquisto Edin Hazard dovrebbero essere affiancati il più promettente bomber sulla piazza, Erling Haaland. e il campione del mondo del Paris Sg, Kylian Mbappé. Difficile non essere d’accordo su questo progetto.