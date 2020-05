Coronavirus: Bulgaria, trend stabile, 2.259 contagi

(ANSAmed) – SOFIA, 19 MAG – Si mantiene stabile in Bulgaria l’aumento giornaliero delle persone contagiate da Covid-19: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 24 nuovi casi (16 nella capitale Sofia, 10 i ricoverati in ospedale). Il bilancio complessivo dei contagi sale così a 2.259 (+1,1% rispetto al giorno precedente). Come riferiscono le autorità, si registrano due nuovi decessi, per un totale di 112 vittime (66,5 l’età media). Il bilancio dei contagi fra il personale medico-sanitario è di 242. Negli ospedali sono ricoverati in tutto 299 pazienti, 36 dei quali in terapia intensiva. Nel Paese è in atto una riapertura graduale delle attività economiche e commerciali.