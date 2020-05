Golf: Covid-19, caddie Lincicome racconta il suo calvario

(ANSA) – ROMA, 19 MAG – Senso di oppressione al torace, mal di testa e febbre dopo una notte insonne. La corsa in ospedale e le prime cure. Missy Pederson, caddie di Britanny Lincicome (golfista professionista vincitrice di due Major in carriera), racconta il suo calvario per sconfiggere il COVID-19. Prima esponente del LPGA Tour, il massimo circuito femminile americano del golf, a dichiarare apertamente di aver contratto il coronavirus, ormai 14 giorni fa ha riscontrato i primi sintomi tra perdita dell’olfatto e del gusto. “Questo è certamente il male più brutto avuto finora nella mia vita”, il racconto della Pederson. Tutt’ora in quarantena, non ha più la febbre ma ancora non s’è ripresa. “Il cibo mi sembra disgustoso – rivela – e non riesco a sentire nessun odore. E’ una sensazione strana e ogni volta che metto in bocca qualcosa ho sintomi di nausea”. Solidarietà da tutto il mondo del golf per la Pederson, che ha voluto ringraziare il LPGA Tour per il supporto ricevuto. “Per me il massimo circuito americano femminile è come una famiglia, sarò sempre riconoscente per il sostegno mostratomi”. (ANSA).