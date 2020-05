Coronavirus: Turchia, verso fine 4 giorni di coprifuoco

(ANSA) – ISTANBUL, 19 MAG – Si conclude alla mezzanotte di oggi il coprifuoco di 4 giorni imposto in Turchia per contrastare la diffusione del Covid-19. Il lockdown è stato prolungato rispetto alle precedenti chiusure solo nei fine settimana sfruttando il ponte festivo per la Giornata nazionale dedicata alla commemorazione di Ataturk, della gioventù e dello sport, che si celebra oggi. La ricorrenza ricorda l’inizio simbolico della guerra d’indipendenza turca, con l’arrivo del padre della patria Mustafa Kemal Ataturk nel 1919 a Samsun, sulla costa del mar Nero. Ieri sera, il presidente Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che un nuovo coprifuoco verrà imposto in tutto il Paese da sabato a martedì prossimi, in coincidenza con le festività di fine Ramadan.