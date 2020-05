(ANSA) – ROMA, 19 MAY – “I finanziamenti accordati alle imprese dal decreto liquidità saranno restituibili in 10 anni e non più in sei anni”. Lo scrive su Twitter il vicesegretario del Pd Andrea Orlando a proposito del dl sulla liquidità alle imprese all’esame delle Commissioni Attività produttive e Finanze della Camera. “E’ un successo del Pd e dei parlamentari che in Commissione si sono battuti per questo si sono battuti per questo risultato”.