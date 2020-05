Fase 2: Lerici, scogliere e spiagge libere su prenotazione

(ANSA) – LERICI (LA SPEZIA), 19 MAG – Spiagge libere con accesso limitato e su prenotazione. Così il Comune di Lerici si appresta a gestire la stagione balneare nella Fase 2. Il nodo è quello di regolamentare l’accesso alle parti libere di arenili e scogliere, evitando assembramenti. “Occorre delimitare anche le zone di balneazione libera per poter contingentare l’afflusso – ha detto il sindaco Leonardo Paoletti – creando un varco di accesso vigilato e adottando procedure di prenotazione di semplice utilizzo e un servizio di steward”. Sono previsti “ambiti riservati a residenti e abitanti abituali delle seconde case”. La stagione balneare a Lerici comincia il 29 maggio “quando i balneatori avranno completato gli allestimenti”. “A giorni tutto verrà disciplinato, compresa l’esigenza di chi vuole camminare in riva al mare. Senza organizzazione – ha detto Paoletti – ci sarebbe l’assalto a spiagge e scogli. Sarebbe impossibile gestire l’afflusso non solo dei residenti ma anche dei concittadini fuori comune. Uno sforzo importante sotto il profilo organizzativo”. (ANSA).