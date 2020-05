Ue: progressiva riduzione controlli frontiere Paesi Est

(ANSA) – BERLINO, 19 MAG – Angela Merkel e i leader dei Paesi del gruppo di Visegrad si sono accordati su una progressiva riduzione dei controlli alle frontiere, scattati per la pandemia. Lo ha riferito il portavoce della cancelliera, Steffen Seibert, dopo la videoconferenza con i primi ministri di Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia e Ungheria. Nel corso della conferenza si è affrontata anche la proposta lanciata ieri da Merkel ed Emmanuel Macron per un piano da 500 miliardi di euro per la ripresa dell’Europa, ma sull’argomento non vengono riferite posizioni e dettagli.