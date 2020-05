Coronavirus: Brasile, due governatori positivi in 24 ore

(ANSA) – ROMA, 19 MAG – Nel giro di 24 ore, due governatori brasiliani hanno comunicato di essere positivi al nuovo coronavirus. Il primo ad annunciare sui social il risultato del suo tampone è stato il governatore di Roraima, Antonio Denarium, che ha precisato di avere sintomi lievi del Covid-19 ma senza spiegare come si sarebbe infettato. Quasi simultaneamente, anche il governatore di Pernambuco, Paulo Camara, ha pubblicato un video in rete in cui, indossando la mascherina, ha reso noto di aver contratto la malattia.