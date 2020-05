(ANSA) – ROMA, 19 MAG – La pandemia di coronavirus potrebbe spingere 60 milioni di persone sotto la soglia di povertà. E’ l’allarme lanciato dal presidente della Banca Mondiale, David Malpass, che ha annunciato lo stanziamento di aiuti per 160 miliardi di dollari a 100 Paesi in via di sviluppo dove vive il 70% della popolazione mondiale.