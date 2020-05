Mercato: Rakitic chiama Lautaro, è uno da Barcellona

ROMA. – Dries MERTENS sembra avere scelto: non andrà all’Inter e resterà nella città che più ama, overo Napoli. É la novità più importante del mercato che verrà e che può scattare solo dopo la conclusione – in un modo o nell’altro – della stagione sospesa.

Il belga, se non ci saranno sorprese, si lega a De Laurentiis per diventare l’uomo-simbolo di un progetto ancora tutto in divenire. Per il belga si prevede anche un futuro in società. La firma entro due settimane.

A questo punto l’Inter, in caso di sempre più probabile partenza di LAUTARO, dovrà andare a caccia di un attaccante di peso. Il nome più gettonato è quello di Edinson CAVANI, in uscita per scadenza contratto dal PSG.

L’uruguagio conosce la Serie A, ha classe, esperienza e grande feeling con il gol. Mauro ICARDI, invece, molto probabilmente rimarrà al Parco dei Principi, dal momento che il club parigino vuole riscattarlo. Scontato che prenda il posto di Cavani al centro dell’attacco di Thomas Tuchel.

Ivan RAKITIC, centrocampista croato del Barcellona che piace a Juve e Inter, “chiama”Lautaro al Camp Nou, spiegando che il club blaugranata “vuole sempre il meglio”. VIDAL è sempre una delle pedine di scambio preferite da Antonio Conte per l’argentino, la cui clausola resta di 110 milioni.

L’umore di IBRAHIMOVIC tiene in ansia i tifosi del Milan, più che la dirigenza: un giorno lo svedese sembra sul punto di annunciare l’addio al club rossonero, il giorno dopo fa capire che potrebbe anche rimanere. La telenovela promette altri sviluppi a breve e medio termine.

Grandi cambiamenti in vista, come si dice da giorni, anche per la Juve: Sarri è disposto a salutare PJANIC, perché preferirebbe puntare su JORGINHO, che a Napoli plasmò come playmaker ideale per il proprio modulo. Il Chelsea valuta l’italo-brasiliano 65 milioni. DYBALA, intanto, è sempre più vicino al rinnovo: firmerà, salvo clamorosi ripensamenti, fino al 2025.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC, nell’attesa di conoscere il proprio futuro, è a un passo dal rinnovo con la Lazio. Per lui sondaggio dell’Inter, ma difficilmente Lotito lo cederà per meno di 100 milioni. Infine, CHIESA: potrebbe restare un altro anno alla Fiorentina e poi spiccare il volo verso una carriera di successi.