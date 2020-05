CARACAS – José María De Viana, expresidente de Hidrocapital, prevé que las reparaciones en la estación de bombeo de agua Taguacita del sistema Tuy II podrían tardar aproximadamente un mes, mientras “se hagan correctamente y con los equipos adecuados”.

El ingeniero civil indicó que el incendio que se produjo en la sala de bombeo ocurrió en momentos en los que ya el sistema funcionaba a media capacidad y con los niveles bajos en el resto de las fuentes de agua producto de la sequía, “lo que quiere decir que tendremos más restricciones” pues esto agrava la escasez que ya padecía Caracas.

“La verdad es que el último evento se une a un período relativamente largo en que cada día la ciudad recibe menos agua. -mientras que en las ciudades del mundo hay un proceso de crecimiento, de añadir nuevas fuentes para reducir la vulnerabilidad, Caracas es un caso extraño y en general para las ciudades venezolanas, porque en los últimos 20 años está recibiendo menos agua. El problema en la ciudad es uno de los más graves, el más agudo debe ser el de Margarita, en Nueva Esparta. Hoy recibimos la mitad de lo que recibíamos hace 20 años”, señaló.

Calificó el accidente eléctrico que sufrió la sala de bombeo como una falla de mantenimiento muy grave, debido a que ocurrió porque las protecciones de los equipos no funcionaron.

Detalló que aunque desde el domingo se reinició el envío del agua a la capital, el servicio aún es insuficiente porque por ese sistema la ciudad solo recibe mil litros de agua por segundos, cuando en tiempos pasados recibía seis mil.

El experto aseguró que era casi imposible que sucediera un incidente eléctrico con los equipos de estas estaciones, pues fueron diseñados con protecciones que impiden que las maquinas arranquen si no hay condiciones eléctricas.

“Cuando eso ocurre es porque le hicieron una especie de by pass a las protecciones. Esa reparación no es rápida. Son equipos muy costosos. Además, muchos de ellos no los tenemos en nuestro país. Los depósitos de Hidrocapital están vacíos”, señaló.

En cuanto a la solución del problema del abastecimiento, “Este es un problema que tiene solución, que la cantidad de dinero es importante pero manejable. Además nuestros sistemas son robustos y responderán rápido. Lo que no se hizo requiere reparaciones importantes, renovar equipos muy dañados. Los sistemas que tenemos permiten tener un servicio excelente”, agregó.

Agua por cisternas

El presidente de la ONG Ciudadanía Sin Límites, Jesús Armas, afirmó que los últimos días han sido los más difíciles para la distribución de agua desde el apagón nacional de marzo de 2019 y rechazó la propuesta gubernamental de proveer cisternas de agua para resolver el problema.

“Es preocupante el anuncio de Néstor Reverol, quien promete 1.000 cisternas para el mes de agosto, distribuidas en 188 municipios. Este plan no representa una solución. Lo que pretende es crear un nuevo CLAP para chantajear a los ciudadanos a cambio del líquido”, denunció.

A su juicio, el hecho representa la incapacidad del régimen de Nicolás Maduro para rehabilitar los acueductos del país. Detalló que para intentar igualar la capacidad de distribución de agua solo del acueducto metropolitano serían necesarios 86.400 viajes de cisternas a diario.

Agregó que este tipo de propuestas solo generarán enfrentamientos entre ciudadanos por el acceso al agua. “Esta semana vivimos escenas muy dramáticas de luchas entre ciudadanos ante la desesperación por conseguir llenar unos pocos recipientes del líquido y recordó que el responsable de esta situación no es el vecino sino quienes dirigen las hidrológicas en el país”.

Zulia tendrá 18 camiones

Por su parte, el secretario de gobierno, Lisandro Cabello, manifestó que “el Presidente Nicolás Maduro envió al Zulia los primeros 18 cisternas de 30 mil litros para garantizar la distribución justa de agua potable”

Desde el Comando de la Zona 11 de la GNB (Antiguo CORE 3) y acompañado de las altas autoridades civiles y militares del Zulia, Cabello dijo con respecto a la venta de alimentos, que “podríamos volver a un horario de apertura en el Mercado Las Pulgas solo lunes, miércoles y sábados”.