CARACAS – Este martes, el diputado a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Pedro Carreño, culpó del cese de las operaciones en Venezuela la oposición por promover sanciones internacionales contra la nación.

“Gracias al criminal bloqueo de EEUU, Directv cerró operaciones en Venezuela. Me imagino que los opositores deben estar felices celebrando al igual que lo hicieron por no tener alimentos, medicamentos, combustibles, lubricantes, repuestos, ataque a la moneda”, expresó.

Asimismo, Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Maduro, aseguró que DIRECTV era una opción que “estaba sobre y debajo de la mesa”. Señaló que la medida es privar a los venezolanos de su derecho a la información y entretenimiento”.

Anuncios generan más crisis

Por su parte, el presidente de la otra Asamblea Nacional (AN), Luis Parra, destacó que las sanciones estadounidenses junto con las malas políticas implementadas en Venezuela han agravado la crisis que atraviesa la nación.

“Es cierto que la crisis en nuestro país fue generada por las políticas erradas de quienes ejercen el poder desde hace casi 22 años, y por ello la mayoría de nuestro pueblo quiere cambio. Pero no es menos cierto que las sanciones que el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos del mundo han impuesto sobre Venezuela han agravado la crisis política, económica y social”, explicó.

El político insistió que en medio de la pandemia del coronavirus en el cual los venezolanos están viviendo una cuarenta se desarrolla el cese de las actividades de DIRECTV en Venezuela afectando a más de 10 millones de usuarios.

“No es una buena noticia”

Por su parte el conductor del programa “Vladimir a la 1” que transmite Globovisión, Vladimir Villegas, defendió al canal de televisión. Manifestó que los venezolanos necesitan de varios medios para formarse un criterio y una opinión sobre lo que sucede en Venezuela.

“Así como en el pasado se produjo la salida de CNN en Venezuela y dije que esa era una mala noticia para la libertad de expresión y me manifesté en contra de eso. Así ha ocurrido con otros medios sacados del aire pues. Esto no es una buena noticia para el derecho de los venezolanos a la diversidad de información que nos permita tener una visión lo más amplia posible de la realidad nacional, más allá de las críticas que uno puede tener sobre cada medio”, expresó.

Hegemonía comunicacional

El periodista resaltó que no es una buena noticia que un medio de comunicación deje de circular en una plataforma que se encuentra en todo el territorio nacional y que no distingue entre pobres y ricos.

“Por ejemplo. ¿Celebrar que no tengamos combustible ni acceso a distintos medios es una estrategia política? ¿Qué estrategia política puede apoyarse en eso? Yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de hegemonía comunicacional ni la que quiere tener el gobierno ni la que proponga desde la oposición. Me parece que es lo peor que nos puede pasar a los venezolanos o al país en un momento como éste”, puntualizó Villegas.

Este martes, la compañía estadounidense de telecomunicaciones, AT&T, informó el cese de su negocio de televisión DIRECTV Latinoamérica en Venezuela con efecto inmediato. Aseguró que este hecho se produce debido a que la empresa no puede cumplir al mismo tiempo las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela y los requisitos del gobierno de Nicolás Maduro de mantener los canales nacionales.