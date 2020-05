Foto intime della sua ex 17enne su siti escort, arrestato

(ANSA) – FIRENZE, 20 MAG – Avrebbe pubblicato foto intime della ex fidanzatina, di 17 anni, su alcuni siti di escort, di prostitute, col numero di cellulare di lei, per vendicarsi della fine della loro relazione. Così un 21enne, incensurato, è stato arrestato dalla polizia postale in esecuzione di una misura di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta dal gip di Firenze su richiesta del pm Giacomo Pestelli. Le accuse a carico del giovane, originario del Marocco, sono stalking, revenge porn, sostituzione di persona e diffamazione. Secondo le indagini, il giovane marocchino non accettava la fine della relazione e da marzo scorso avrebbe iniziato a contattarla ripetutamente al telefono, arrivando perfino a minacciarla di morte. Poi l’avrebbe ricattata, dicendo che se non fosse tornata a stare con lui avrebbe pubblicato in rete le foto intime che lei gli aveva inviato quando stavano insieme. Poco dopo lo ha fatto.