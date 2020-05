Alitalia, dal 2 giugno voli tra Spagna e Italia

MADRID – Voli Alitalia tra Spagna e Italia, ritorno graduale alla normalità. È una felice coincidenza: dal 2 giugno l’Alitalia ripristina il collegamento “non-stop” Roma-Madrid e Roma Barcellona. Lo farà anche fra Roma e New York oltre che tra Milano e il Sud Italia. Lo rende noto il vettore italiano in una nota dopo la decisione del governo spagnolo di abrogare la proibizione di voli dall’Italia alla Spagna.

Si calcola che, in questo modo, la compagnia italiana di bandiera realizzerà globalmente un 36, 40 per cento di voli in più, rispetto allo scorso mese di maggio. Opererà su 30 rotte da 25 aeroporti: 15 in Italia e 10 all’estero.

Nel comunicato, Alitalia precisa che da Milano Malpensa – aeroporto dove la compagnia aerea continuerà le proprie attività operative fino alla riapertura di Linate – Alitalia realizzerà due voli quotidiani andata e ritorno con Bari, Catania e Palermo (sempre e quando, come attualmente in vigore, non vi siano proroghe delle restrizioni al trasporto aereo da e per la Sicilia). Inoltre, offrirà 8 servizi giornalieri con Roma Fiumicino e 4 collegamenti al giorno con Cagliari, Alghero e Olbia.

Redazione Madrid