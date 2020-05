Video-messaggio dell’Ambasciatore Guariglia agli italiani in Spagna

MADRID – L’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Riccardo Guariglia, rivolge il suo saluto alla nostra Collettività. In un un video-messaggio postato su YouTube, assicura che è sua intenzione “incoraggiare tutti gli attori del Sistema Italia, tutti i tasselli imprescindibili del mosaico italico in Spagna a lavorare assieme, facendo appunto Sistema”. Prosegue sottolineando che “solo così facendo, la nostra presenza potrà acquisire maggiore evidenza e, perché no, anche efficenza”. Il tutto, rimarca, a favore della Comunità.

Redazione Madrid