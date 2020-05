(ANSA) – ROMA, 20 MAG – “Nei giorni scorsi è andato in scena un semplice colloquio con il presidente dopo due mesi e mezzo che non ci vedevamo, Lotito ha salutato la squadra, è stata una chiacchierata in famiglia. Sono stati toccati tutti gli argomenti a 360 gradi, dagli obiettivi stagionali agli stipendi, è stata una conversazione tra persone mature. Ho letto alcune notizie false, questo mi ha dato molto fastidio: le cose dello spogliatoio devono rimanere nello spogliatoio”. Lo ha rivelato il difensore della Lazio Francesco Acerbi. Quanto all’eventuale ripresa del campionato il difensore laziale si dice convinto: “Dovremo fare il meglio che possiamo – conclude parlando ai microfoni di Lazio Style Radio – abbiamo grande motivazione, stiamo bene tutti, speriamo di compiere qualcosa di grandioso alla ripresa della Serie A. Vedremo come riprenderà il cammino del campionato in generale, sono fiducioso. Dobbiamo adattarci a questa pandemia, quando faremo gol non ci abbracceremo. Ci toccheremo solo i gomiti, all’inizio sarà strano”.(ANSA).