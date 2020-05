(ANSA) NAPOLI, 20 MAG – “Il calcio riparte con grande attenzione e sarebbe bello che nelle Regioni che vanno verso il contagio zero si potessero riaprire gli stadi, cominciando con i bambini sempre rispettando il distanziamento sociale. Penso a diecimila bambini al San Paolo”. Questa la proposta di Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli. “Vorrei avere una interlocuzione con il ministro Spadafora – spiega Borriello – su una proposta che dia un segno di fiducia e di entusiasmo e riportare i bambini con le famiglie allo stadio, magari facendo usare un seggiolino su tre, facendo stare vicini solo i nuclei familiari sarebbe molto bello, sempre rispettando le regole. In fondo si sta programmando la ripartenza dei teatri e dei cinema, che sono luoghi chiusi, non vedo perché non ragionare anche su eventi di passione popolare come il calcio”. Borriello pensa all’esperimento con i bambini e i genitori per la fine di questa stagione anche dovrebbe partire a metà giugno: “Ma mi spaventa – dice – anche l’idea ma del prossimo campionato che si potrebbe giocare a porte chiuse. l’inizio del prossimo. Si perderebbe una delle cose più belle del calcio. Per questa stagione mi sembra bella anche l’idea di portare il finale di campionato tutto al Sud. Gli atleti sono super controllati e possono spostarsi e il Mezzogiorno potrebbe ospitare le partite nelle Regioni che a giugno arriveranno a zero contagi”. (ANSA).