Calcio: Milan, da domani allenamenti in piccoli gruppi

(ANSA) – MILANO, 20 MAG – Allenamenti in piccoli gruppi ma nessuna partitella, almeno fino a quanto l’intera seconda tornata di tamponi prevista per domani non avrà dato esito negativo. E’ quanto prevede il programma del Milan, dopo la validazione del protocollo della Figc da parte del Cts. La squadra oggi si è allenata solo la mattina in sedute individuali ma non nel pomeriggio come invece era nei piani originali di Pioli che ha quindi concesso mezza giornata di riposo. Oggi tra i campi di Milanello è stato reintrodotto il pallone per la prima volta dopo la ripresa. I tamponi fatti nella giornata di ieri all’intera rosa hanno dato tutti esito negativo. (ANSA).