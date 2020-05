Calcio: Zidane,dopo 60 giorni abbiamo ancora voglia vincere

(ANSA) – ROMA, 20 MAG – “Questa settimana è stata molto buona, perché possiamo lavorare a piccoli gruppi, fare qualcosa di più anche tatticamente, fisicamente e tecnicamente… Vedo la squadra meglio questa settimana e la prossima andrà ancora meglio”. Così Zinedine Zidane, parlando a Realmadrid tv per la prima volta dopo che i ‘blancos’ sono tornati ad allenarsi. L’allenatore del Real Madrid ha sottolineato che gli piace lavorare sul campo, “anche se è meglio giocare”. “Speriamo di farlo ancora – ha aggiunto ‘Zizou’ -. Bisogna pensare positivo, perché siamo fortunati a tornare al lavoro qui sul campo. Ci mancano 11 partite e ci prepareremo bene per finire la stagione nel miglior modo possibile. Alla fine l’importante è dare tutto per vincere qualcosa. Questo è il Dna del nostro club, che cerca di vincere sempre qualcosa”. “Sono felice – ha fatto notare Zidane – di tornare a lavorare con i giocatori, è la cosa più importante dopo 60 giorni. Siamo tutti felici di tornare a Valdebebas. Abbiamo pianificato un tipo di lavoro con i preparatori e anche i giocatori sono felici. A casa hanno lavorato molto bene e, infatti, si vede che sono in forma. Questo era molto importante. Sono felici di essere in grado di allenarsi e di stare insieme”. (ANSA).