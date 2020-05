Respinta la sfiducia a Bonafede. Maggioranza a quota 160 ma corre sul filo

ROMA. – Cinque voti in meno nella prima votazione, sette nella seconda. La prova in Senato sulle mozioni di sfiducia al ministro Alfonso Bonafede vede i partiti di governo raggiungere quota 160 in un caso e 158 nell’altro contro i 165 senatori su cui, sulla carta, può contare senza considerare i senatori a vita che oggi non hanno preso parte alla votazione.

Il centrodestra ha votato compatto al momento della propria mozione incassando 131 sì (9 in meno rispetto alla somma di FI-Lega-FdI), scesi a 124 sul testo Bonino dove Fratelli d’Italia ha scelto di astenersi.

Numeri che corrono sempre sul filo, considerando che la maggioranza assoluta in Senato è pari a quota 161, sufficienti però a far tirare comunque un sospiro di sollievo all’Esecutivo. Il gruppo del M5S al Senato ha registrato 94 voti contro la spallata al Guardasigilli su 96: non c’era Sabrina Ricciardi e la senatrice Tiziana Drago si è invece astenuta.

Al Pd è mancato solo il voto del senatore Francesco Giacobbe, rimasto bloccato in Australia a causa del Coronavirus. Poi ci sono i 16 voti di Italia Viva, senza i quali sarebbe mancata la maggioranza che, calcolata sul numero dei presenti in Aula, era in questo caso pari a 146. E proprio la fotografia del voto secondo il partito guidato da Renzi mostra come sia Iv a “tenere in piedi il governo”.

Infine, a sostegno del governo vanno aggiunti i 6 voti delle Autonomie e i 10 del gruppo Misto (in gran parte di LeU).

A mancare nella prima votazione in Aula sulla mozione del centrodestra sono stati quindi: un voto Dem, due voti 5S, un voto del senatore del Psi Riccardo Nencini e uno dei due senatori del Maie, Cairo Adriano, (Merlo ha votato con la maggioranza).

Nella seconda votazione, dove la maggioranza è scesa a quota 158, sono mancati anche i voti del senatore Iv Ernesto Magorno e quello del senatore Luigi Di Marzio (Misto) mentre Nencini in questo caso a votato a favore della mozione firmata da Emma Bonino.

Confrontando l’esito del voto con le ultime votazioni sulle fiducie prima dell’emergenza Covid (dove il numero delle presenze ha avuto un carattere eccezionale) mostra un andamento simile: il 26 febbraio la fiducia al dl Milleproroghe è passata con 154 sì, idem pochi giorni prima al momento del voto di fiducia sul dl intercettazioni mentre a dicembre hanno votato la fiducia sul dl scuola 160 senatori.

(di Chiara Scalise/ANSA)