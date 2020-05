(ANSA) – ROMA, 20 MAG – Adesso è certo: Francesco Molinari, l’11 giugno in Texas, quando ripartirà il PGA Tour di golf, dopo lo stop per l’emergenza sanitaria, non ci sarà. “La quarantena obbligatoria di 14 giorni prima negli Stati Uniti e poi una volta rientrati – spiega, da Londra, il campione azzurro all’ANSA – rende tutto molto complicato, specialmente per chi come me, ha una famiglia. Il golf è tra gli sport più sicuri, che può garantire il giusto distanziamento sociale. Ma il problema principale, per chi fa questa vita, adesso è rappresentato proprio dai viaggi. Speriamo che la situazione possa sbloccarsi presto e che la pandemia cessi”. (ANSA).