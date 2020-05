(ANSA) – GENOVA, 20 MAG – Terzo giorno di allenamenti individuali per i giocatori del Genoa impegnati al centro sportivo Signorini. Dopo le corse ed esercitazioni di lunedì e i test atletici per le rilevazioni funzionali di ieri, oggi è proseguito il lavoro dedicato al ritrovamento della condizione oltre ad alcune fasi nella nuova palestra “dove gli spazi consentono il distanziamento e garantiscono le misure di sicurezza” come ha spiegato la stessa società rossoblù. Il via libera alla ripresa anche delle sedute collettive ha portato la società a riunirsi nel pomeriggio per valutare il da farsi nei prossimi giorni. Nel frattempo Mattia Perin direttamente dal proprio profilo Instagram ha lanciato un messaggio: “I compagni, lo staff, il campo, l’adrenalina che torna a scorrere. Siamo appena ripartiti e siamo già carichi!”. (ANSA).