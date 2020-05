(ANSA) – ROMA, 20 MAG – “Oggi il Governo ha dimostrato solidità e compattezza. E questo è un bene soprattutto per i cittadini che non vogliono vedere litigi o inutili polemiche. Adesso concentriamoci sulle risposte concrete da dare al Paese. Tra gli obiettivi di questo governo deve esserci quello di superare il codice degli appalti, in modo da evitare lungaggini inutili. I cantieri devono riaprire ed essere completati in maniera spedita. E la realizzazione del nuovo ponte di Genova deve essere un modello da seguire”. Lo scrive su Fb il ministro Luigi Di Maio.