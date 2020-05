(ANSA-AFP) – LONDRA, 20 MAG – Il Chelsea ha formalizzato la proroga di un anno del contratto di Olivier Giroud, che unisce l’attaccante francese al club londinese fino al giugno 2021. L’estensione del contratto per l’attaccante del Blues, 33 anni, era attesa da aprile, ma finora non era stata ufficializzata. Arrivato a Chelsea nell’inverno del 2018, con 39 gol in 97 presenze, Giroud è il terzo capocannoniere nella storia della nazionale francese, dietro a Michel Platini (41) e Thierry Henry (51). (ANSA-AFP).