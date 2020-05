(ANSA) – ROMA, 21 MAY – “Confidiamo che il dl Rilancio sia diverso, non è una gentile concessione ma è doveroso che il Parlamento non si limiti a Odg e a emendamenti non onerosi. Noi abbiamo il dovere e il diritto di modificare gli errori e di indirizzare le risorse”. Lo ha detto la capogruppo di Fi Maria Stella Gelmini alla Camera dopo l’informativa del premier Conte. Parlando poi della manifestazione del 2 giugno del centrodestra Gelmini ha detto che in essa verrà rispettato il distanziamento di sicurezza: “Ma soprattutto del distanziamento enorme rispetto a questo governo, che prima andrà a casa e meglio sarà”.